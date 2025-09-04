Изак Аджар: «По-прежнему не готов к «Ред Булл» сейчас. В 2026-м – другой вопрос, не будет разговоров о втором болиде»

Аджар ответил на вопрос о предполагаемом повышении в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар высказался о слухах, отправляющих его в «Ред Булл», перед Гран-при Италии .

«В начале года меня спрашивали, чувствую ли я себя готовым к переходу в «Ред Булл» в этом сезоне. И ответ по-прежнему «нет» – не вижу смысла делать это прямо сейчас.

Но в 2026-м – другой вопрос, ведь команда начнет с чистого листа. Не будет этих разговоров о втором болиде – машина будет новой для всех. Необходимо будет направлять развитие в нужное русло.

Так что нет, думаю, это на самом деле интересно.

Разумеется, я держу в голове [возможное повышение]. Осталось девять гонок, чтобы доказать, что я способен выступать очень здорово. Если меня будут побеждать каждый уик-энд до конца года, это сыграет против меня», – заявил француз.

