«Я готов к чему угодно». Изак Аджар о возможном переходе в «Ред Булл»

Аджар заявил о готовности выступать за «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар ответил на вопрос о том, чувствует ли он себя более готовым к переходу в топ-команду после первого подиума на Гран-при Нидерландов .

«Я готов к чему угодно», – произнес француз.

Изака считают ключевым претендентом на место в «Ред Булл » в 2026 году.

