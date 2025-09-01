«Я готов к чему угодно». Изак Аджар о возможном переходе в «Ред Булл»
Аджар заявил о готовности выступать за «Ред Булл».
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар ответил на вопрос о том, чувствует ли он себя более готовым к переходу в топ-команду после первого подиума на Гран-при Нидерландов.
«Я готов к чему угодно», – произнес француз.
Изака считают ключевым претендентом на место в «Ред Булл» в 2026 году.
Гельмут Марко об Аджаре: «Подиум в таком молодом возрасте – многообещающе»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
