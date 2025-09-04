Гельмут Марко: «Аджар обладает психологической устойчивостью, чтобы выдерживать борьбу с Ферстаппеном»

В «Ред Булл» заявили о готовности Аджара к роли напарника Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко порассуждал о потенциальном повышении гонщика «Рейсинг Буллз» Изака Аджара.

«Он забавный парень, который никогда не винит машину – только себя. Кроме того, он не допускает ошибок, а это удивительно для новичка. Он прибавляет на каждой трассе и полностью погружается в нее за несколько кругов – неважно, пилотировал он там раньше или нет. Он очень быстрый пилот, который стремительно поднимается.

Безусловно, он обладает психологической устойчивостью, чтобы выдерживать борьбу с Ферстаппеном .

Если говорить с фундаментальной точки зрения, мы будем смотреть на свой пул пилотов, выбирая состав на сезон-2026. Если появится какой-то невероятный талант, мы, естественно, обратим внимание, но в данный момент это неактуально», – сказал австриец.

