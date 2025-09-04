  • Спортс
  • Михаил Алешин: «Если у Херты есть контракт боевого пилота «Ф-1» на 2027-й, это не спасет в случае провала в «Ф-2»
0

Михаил Алешин: «Если у Херты есть контракт боевого пилота «Ф-1» на 2027-й, это не спасет в случае провала в «Ф-2»

Алешин высказался о переходе Херты в «Ф-2» с прицелом на «Ф-1».

Российский пилот Михаил Алешин проанализировал решение Колтона Херты покинуть «Индикар» и присоединиться к «Формуле-2».

Кроме того, американец станет тест-пилотом «Кадиллака». Колтон надеется набрать недостающие баллы для получения суперлицензии и выступлений в «Формуле-1».

«Что касается ситуации с европейской программой Херты, то надо признать – это сильный шаг. Могу сказать так: либо дело «выгорит», либо это будет глобальный провал и главная ошибка в карьере пилота.

Уровень «Ф-2» никогда не был низким, при этом соревноваться он будет с 18-20-летними парнями, у которых намного меньше опыта в гонках в общем и целом, но существенно больше наката в Европе. Прибавим к этому крайне ограниченное количество тестов, очень специфическую резину «Пирелли» и много новых трасс.

Также добавлю, что даже если у Херты есть контракт боевого пилота Кадиллака «Ф-1» на 2027-й, то смотреть на его выступления и особенно результаты в «Ф-2» его боссы будут еще пристальнее. Одно можно сказать наверняка: никакой контракт его не спасет, если в «Ф-2» будет провал. И это, пожалуй, главный риск. Провалом в данном случае можно будет назвать финиш вне первых трех позиций по итогам чемпионата», – написал Алешин.

Колтон Херта стал тест-пилотом «Кадиллака»

Босс «Кадиллака» подтвердил переход Херты в «Ф-2»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Михаила Алешина
Пирелли
Кадиллак
logoМихаил Алешин
возможные переходы
logoФормула-2
Колтон Херта
logoФормула-1
logoИндикар
