Колтон Херта стал тест-пилотом «Кадиллака»

«Кадиллак» определился с тест-пилотом.

Выступающий в «Индикаре » Колтон Херта займет должность тест-пилота «Кадиллака » в «Формуле-1» со следующего года.

Известно, что американец претендовал на место в основном составе, однако предпочтение в итоге отдали Серхио Пересу и Валттери Боттасу. Во-первых, у Херты все еще нет суперлицензии; во-вторых, в команде решили дебютировать вместе с опытными гонщиками.

По слухам, Колтон совместит должность тест-пилота «Кадиллака» с участием в «Формуле-2» – куда должен отправиться, чтобы добрать необходимое количество баллов для суперлицензии (сейчас у него 35 из требуемых для «Ф-1» 40).

Колтон Херта ведет переговоры с несколькими командами «Формулы-2» (Racer)

