Гран-при Италии-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
Автодром Монца, Монца
6 сентября 2025 года
3-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,331 (21 круг)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,021 (24)
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,165 (22)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,167 (18)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,184 (19)
6. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,227 (18)
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,267 (23)
8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,272 (20)
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,365 (24)
10. Алекс Албон («Уильямс») +0,389 (23)
11. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,406 (18)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,530 (19)
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,576 (23)
14. Франко Колапинто («Альпин») +0,703 (22)
15. Юки Цунода («Ред Булл») +0,728 (24)
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,801 (14)
17. Оливер Бермэн («Хаас») +0,878 (22)
18. Пьер Гасли («Альпин») +0,916 (23)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,916 (22)
20. Эстебан Окон («Хаас») +0,973 (20)
Гран-при Италии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 4-й
Гран-при Италии-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й