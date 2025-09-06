10

Гран-при Италии-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Норрис оказался быстрее Леклера и Пиастри в 3-й тренировке в Монце.

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

6 сентября 2025 года

3-я практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,331 (21 круг)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,021 (24)

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,165 (22)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,167 (18)

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,184 (19)

6. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,227 (18)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,267 (23)

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,272 (20)

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,365 (24)

10. Алекс Албон («Уильямс») +0,389 (23)

11. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,406 (18)

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,530 (19)

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,576 (23)

14. Франко Колапинто («Альпин») +0,703 (22)

15. Юки Цунода («Ред Булл») +0,728 (24)

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,801 (14)

17. Оливер Бермэн («Хаас») +0,878 (22)

18. Пьер Гасли («Альпин») +0,916 (23)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,916 (22)

20. Эстебан Окон («Хаас») +0,973 (20)

Гран-при Италии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 4-й

Гран-при Италии-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
