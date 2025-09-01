Алексей Попов: «31 год Сайнсу. Лоусон и судьи вчера уж поздравили, так поздравили…»

Попов сообщил о «поздравлении» Сайнса от стюардов.

Комментатор Алексей Попов высказался о неудаче Карлоса Сайнса на Гран-при Нидерландов . Пилот «Уильямса » стал 13-м после десятисекундного штрафа за столкновение с коллегой из «Рейсинг Буллз » Лиамом Лоусоном.

«Сегодня 31 год Карлосу Сайнсу. Лоусон и судьи вчера уж поздравили, так поздравили…», – написал журналист.

