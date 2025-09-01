Алексей Попов: «31 год Сайнсу. Лоусон и судьи вчера уж поздравили, так поздравили…»
Попов сообщил о «поздравлении» Сайнса от стюардов.
Комментатор Алексей Попов высказался о неудаче Карлоса Сайнса на Гран-при Нидерландов. Пилот «Уильямса» стал 13-м после десятисекундного штрафа за столкновение с коллегой из «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном.
«Сегодня 31 год Карлосу Сайнсу. Лоусон и судьи вчера уж поздравили, так поздравили…», – написал журналист.
Сайнс о столкновении с Лоусоном: «Если судьи считают, что я заслужил 10-секундный штраф, они не соответствуют уровню «Формулы-1»
Лиам Лоусон о претензиях Сайнса: «Если бы виноват был я, то и штраф бы получил тоже я»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Алексея Попова
