Лиам Лоусон о претензиях Сайнса: «Если бы виноват был я, то и штраф бы получил тоже я»

Лоусон считает Сайнса виновным в столкновении в Зандворте.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон прокомментировал инцидент на Гран-при Нидерландов, который закончился контактом и двумя проколами для него и Карлоса Сайнса .

Испанец был очень возмущен действиями Лоусона, а потом сильно удивился, когда стюарды признали виновным его и оштрафовали на 10 секунд.

«Очевидно, что я тоже не в восторге от случившегося. Это испортило мой день. Правила написаны так, как есть, мы все их знаем. В этом году я тоже находился на месте того, кто получал штраф, когда пытался совершить обгон и думал, что соперник должен оставить мне место на трассе. Но этого не случалось, и в итоге штраф получал именно я.

Первый круг на рестарте. Трасса очень скользкие, шины холодные. Да, пытаться идти на обгон в такой ситуации – это абсолютно нормально, но это большой риск. В итоге между болидами произошел контакт, что было не лучшим результатом, и именно поэтому Сайнс получил штраф.

Сегодня Сайнс пытался обогнать меня и получил штраф. Так что он может рассказывать все, что только пожелает. Но лично я бы предпочел, чтобы он просто подошел ко мне, и мы все обсудили, вместо того чтобы рассказывать свое мнение другим. Если бы виноват был я, то штраф бы получил тоже я.

Я понимаю его разочарование. Никому не хочется попадать в такие ситуации. Как я уже говорил, со мной тоже такое случалось. Но мы все знаем правила», – рассказал Лоусон.

