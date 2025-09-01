Алекс Албон о прорыве на 5-е место: «Мы сами стали творцами своего успеха»

Албон доволен своим результатом в Зандворте.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметив, что был очень рад тому, как сумел отыграться по ходу заезда и принести команде хорошие очки.

Албон, стартовавший в гонке 15-м, сходу сумел прорваться на 10-е место, а на финише гонки оказался уже на 5-й позиции.

«Мы думали над тем, что можем сделать в этой ситуации и есть ли у нас возможность улучшить свое положение в этой гонке, искали свою возможность.

Честно говоря, я думаю, что тут мы сами стали творцами своего успеха. Уже на первом круге я оказался на 10-й позиции, и это сразу же дало нам шанс добиться хорошего результата в гонке. И по ходу заезда у меня был очень хороший темп», – рассказал Албон.

