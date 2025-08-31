Ландо Норрис после схода на Гран-при Нидерландов: «Хочу съесть бургер и уехать домой»

Норрис высказался о сходе в Зандворте.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Нидерландов, рассказав о том, как воспринял свой сход с дистанции из-за поломки болида.

Из-за схода Норриса и победы Пиастри отрыв австралийца в общем зачете увеличился до 34 очков.

«Какие сейчас мысли? Никаких. Хочу съесть бургер и уехать домой. Как бы то ни было, у меня был темп, я был быстр, но…То есть, обгонять на этой трассе просто невозможно.

В целом мы хорошо проводили гонку. На протяжении большей части заезда я держался в 1,5-2 секундах позади [Пиастри]. Со стороны так могло не показаться, но гонка была не слишком впечатляющей. Просто потому, что ты постоянно находишься в «грязном» воздухе, у тебя начинаются проблемы с износом шин и контролем температуры.

Да, мы хорошо проводили свою гонку, но это ничего не значило – потому что я просто не мог обогнать Оскара . Он же провел отличную гонку и заслужил победу. Мне не повезло вчера в борьбе за поул, не повезло сегодня. Но все нормально, это жизнь, так бывает», – рассказал Норрис.

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли