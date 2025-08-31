Изак Аджар о дебютном подиуме: «Что-то нереальное. Я выжал максимум, не ошибался. Надеюсь, призов будет гораздо больше»

Аджар поделился эмоциями после первого подиума в карьере.

Новичок «Рейсинг Буллз » Изак Аджар финишировал третьим на Гран-при Нидерландов после схода пилота «Макларена » Ландо Норриса .

«Ощущается как что-то нереальное.

Большего всего меня удивило, что я удерживал четвертую позицию на протяжении всей гонки. Ландо не повезло, мы воспользовались его [сходом], но в то же время не допускали ошибок.

Машина ехала как по рельсам весь уик-энд, и я очень доволен собой – я выжал максимум, не ошибался и завоевал подиум. Очень рад за своих ребят.

[Подиум в «Формуле-1»] был целью с детства. Так что это первый шаг, первый подиум. Надеюсь, их будет гораздо больше», – заявил француз.

Новичок «Ф-1» Аджар завоевал первый подиум

Аджар признан гонщиком дня на Гран-при Нидерландов