Изак Аджар о дебютном подиуме: «Что-то нереальное. Я выжал максимум, не ошибался. Надеюсь, призов будет гораздо больше»
Аджар поделился эмоциями после первого подиума в карьере.
Новичок «Рейсинг Буллз» Изак Аджар финишировал третьим на Гран-при Нидерландов после схода пилота «Макларена» Ландо Норриса.
«Ощущается как что-то нереальное.
Большего всего меня удивило, что я удерживал четвертую позицию на протяжении всей гонки. Ландо не повезло, мы воспользовались его [сходом], но в то же время не допускали ошибок.
Машина ехала как по рельсам весь уик-энд, и я очень доволен собой – я выжал максимум, не ошибался и завоевал подиум. Очень рад за своих ребят.
[Подиум в «Формуле-1»] был целью с детства. Так что это первый шаг, первый подиум. Надеюсь, их будет гораздо больше», – заявил француз.
Новичок «Ф-1» Аджар завоевал первый подиум
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости