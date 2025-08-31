Макс Ферстаппен: «К сожалению, у «Ред Булл» не было темпа для борьбы с «Маклареном». Второе место -очень хорошее достижение»

Ферстаппен доволен результатом гонки в Зандворте.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметив, что вряд ли мог рассчитывать на что-то большее, чем второе место

«Было непросто. На старте я выжал максимум, чтобы постараться выйти вперед. Был неприятный момент во втором повороте, но после этого гонку я проводил сам по себе.

К сожалению, у нас не было темпа для борьбы с «Маклареном». Нам немного повезло с тем, что один болид «Макларена» сошел с дистанции.

В целом, попадание на подиум – это отличный результат. И второе место можно считать для нас очень хорошим достижением», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли