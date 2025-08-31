Гельмут Марко: «Ред Булл» примет решение по Цуноде в районе этапа в Мексике»

«Ред Булл» дал Цуноде шесть гонок.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о требованиях к Юки Цуноде , который рискует потерять место напарника Макса Ферстаппена в 2026 году.

«Он должен приблизиться к Максу и стабильно демонстрировать подобные выступления. Вот почему мы сдвинули сроки. Теперь мы ожидаем предстоящие гонки, а затем примем решение.

Каковы сроки? Я бы сказал, в районе этапа в Мексике », – заявил австриец в эфире ORF на Гран-при Нидерландов .

Гран-при Мехико состоится 26 октября, это шестой уик-энд после летнего перерыва.

Юки Цунода: «Марко не осознавал разницу между болидами «Ред Булл»

Юки Цунода: «Приоритет – остаться в «Ред Булл» в 2026-м. Изучение вариантов – работа менеджера, не моя»