Гельмут Марко: «Ред Булл» примет решение по Цуноде в районе этапа в Мексике»
«Ред Булл» дал Цуноде шесть гонок.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о требованиях к Юки Цуноде, который рискует потерять место напарника Макса Ферстаппена в 2026 году.
«Он должен приблизиться к Максу и стабильно демонстрировать подобные выступления. Вот почему мы сдвинули сроки. Теперь мы ожидаем предстоящие гонки, а затем примем решение.
Каковы сроки? Я бы сказал, в районе этапа в Мексике», – заявил австриец в эфире ORF на Гран-при Нидерландов.
Гран-при Мехико состоится 26 октября, это шестой уик-энд после летнего перерыва.
Юки Цунода: «Марко не осознавал разницу между болидами «Ред Булл»
Юки Цунода: «Приоритет – остаться в «Ред Булл» в 2026-м. Изучение вариантов – работа менеджера, не моя»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
