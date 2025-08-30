  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Юки Цунода: «Приоритет – остаться в «Ред Булл» в 2026-м. Изучение вариантов – работа менеджера, не моя»
1

Юки Цунода: «Приоритет – остаться в «Ред Булл» в 2026-м. Изучение вариантов – работа менеджера, не моя»

Цунода нацелен на сохранение места в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода ответил на вопрос о том, изучает ли он различные варианты на сезон-2026.

«Я оставлю это своей команде, своему менеджеру. Я просто сосредоточен на выступлениях. Мой приоритет – остаться в «Ред Булл» и выступать как можно лучше. Я сосредоточен только на этом.

Так что изучение вариантов – не моя работа. Моя работа – пилотировать быстро и зарабатывать очки. С нетерпением жду гонку в Нидерландах, чтобы выступить успешнее», – произнес японец.

Юки также высказался о том, возможно ли возвращение в «Рейсинг Буллз»:

«Я не знаю. Может, Гельмут [Марко] думает об этом. Я никогда не знаю, о чем он думает, если честно. Но в данный момент, насколько я понимаю, он все еще ждет от меня результатов.

И, как мне кажется, он довольно сильно меня поддерживал. Но в то же время он достаточно прямолинейный человек. Он работает на команду и хочет, чтобы она набирала как можно больше очков.

Поэтому, безусловно, я должен демонстрировать результат. Однако, если я правильно понимаю, он пока не определился, какой вариант будет лучшим для «Ред Булл».

Что касается «Рейсинг Буллз» или чего-то еще – посмотрим. Команда выступает хорошо, я провел там много времени. Разумеется, моя главная цель – остаться в «Ред Булл». Увидим».

Юки Цунода: «Марко не осознавал разницу между болидами «Ред Булл»

Лоран Мекьес о составе на 2026-й: «Ред Булл» не спешит. Цунода сделал большой шаг вперед, Лоусон показывает прогресс, Аджар удивляет в каждой гонке»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoГельмут Марко
logoРейсинг Буллз
возможные переходы
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЮки Цунода
Гран-при Нидерландов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Нидерландов-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00
1вчера, 20:10
Тото Вольфф: «Скоро состав пилотов «Мерседеса» будет подтвержден»
2вчера, 20:05
Франко Колапинто: «Могли пройти во второй сегмент, но на последнем круге мне не повезло попасть в трафик»
1вчера, 19:04
Бермэн может начать Гран-при Нидерландов с пит-лейн из-за нарушений правил «закрытого парка»
вчера, 19:01
Гран-при Нидерландов-2025. Расписание трансляций
5вчера, 19:00
Пьер Гасли: «Точно не буду против дождя в гонке»
вчера, 18:55
Карлос Сайнс: «Не ожидал, что «Уильямс» настолько чувствителен к работе с шинами. Никогда с подобным не сталкивался»
1вчера, 18:44
Оскар Пиастри: «У «Макларена» в запасе есть вариант с альтернативной стратегией»
вчера, 18:19
Алекс Албон: «Я зол. Мне пришлось ждать две с половиной минуты, прежде чем покинуть пит-лейн»
2вчера, 18:12
Шарль Леклер: «Характеристики «Зандворта» подчеркивают слабые стороны болида «Феррари»
3вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото