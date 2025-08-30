Юки Цунода: «Приоритет – остаться в «Ред Булл» в 2026-м. Изучение вариантов – работа менеджера, не моя»

Цунода нацелен на сохранение места в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода ответил на вопрос о том, изучает ли он различные варианты на сезон-2026.

«Я оставлю это своей команде, своему менеджеру. Я просто сосредоточен на выступлениях. Мой приоритет – остаться в «Ред Булл» и выступать как можно лучше. Я сосредоточен только на этом.

Так что изучение вариантов – не моя работа. Моя работа – пилотировать быстро и зарабатывать очки. С нетерпением жду гонку в Нидерландах, чтобы выступить успешнее», – произнес японец.

Юки также высказался о том, возможно ли возвращение в «Рейсинг Буллз »:

«Я не знаю. Может, Гельмут [Марко] думает об этом. Я никогда не знаю, о чем он думает, если честно. Но в данный момент, насколько я понимаю, он все еще ждет от меня результатов.

И, как мне кажется, он довольно сильно меня поддерживал. Но в то же время он достаточно прямолинейный человек. Он работает на команду и хочет, чтобы она набирала как можно больше очков.

Поэтому, безусловно, я должен демонстрировать результат. Однако, если я правильно понимаю, он пока не определился, какой вариант будет лучшим для «Ред Булл».

Что касается «Рейсинг Буллз» или чего-то еще – посмотрим. Команда выступает хорошо, я провел там много времени. Разумеется, моя главная цель – остаться в «Ред Булл». Увидим».

Юки Цунода: «Марко не осознавал разницу между болидами «Ред Булл»

Лоран Мекьес о составе на 2026-й: «Ред Булл» не спешит. Цунода сделал большой шаг вперед, Лоусон показывает прогресс, Аджар удивляет в каждой гонке»