Льюис Хэмилтон: «Благодарен за попадание в третий сегмент квалификации – давно там не был»

Хэмилтон рад пробиться в топ-10 квалификации.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился мыслями после седьмой позиции по итогам квалификации к Гран-при Нидерландов .

«Безусловно, это воодушевляющий результат, по крайней мере для моей стороны боксов. Ребята это заслужили, команда это заслужила.

Рад, что я в борьбе или где-то рядом. В то же время мы не хотим быть в таком положении, отставать на семь или шесть десятых – на такой трассе это огромная разница. Надо разобраться, ведь Шарль [Леклер] был [на поуле] на последнем этапе. Отставание по-прежнему присутствует, так продолжается весь год.

В этот уик-энд я постарался немного изменить подход. Не буду вдаваться в детали, но кое-что поменялось – еще до приезда сюда, а также по ходу этапа, и все стало работать гораздо лучше.

Вчера машина вела себя слегка непредсказуемо. Возможно, дело в изменениях, которые мы внесли, возможно, ветер осложнял ситуацию, но, как мне кажется, в этот уик-энд есть прогресс. Я давно не был в третьем сегменте – благодарен за попадание.

Мы внесли по-настоящему маленькие изменения, чтобы обрести больше уверенности в машине – думаю, именно это и происходит в последние дни.

Несомненно, важно провести стабильный уик-энд, ведь последняя пара этапов стала в некотором смысле кошмаром. Надо пораньше лечь спать, накопить силы перед завтрашней гонкой и, надеюсь, провести достойный день», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Шарль Леклер после 6-го места: «Очень, очень, очень дерьмовый круг! Боже ты мой, такое разочарование. Настоящее дерьмо с моей стороны»

Поул с отрывом в 0,012 секунды – ответ Пиастри на успехи Норриса. И Ферстаппен ближе, чем казалось