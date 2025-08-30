Шарль Леклер после 6-го места: «Очень, очень, очень дерьмовый круг! Боже ты мой, такое разочарование. Настоящее дерьмо с моей стороны»
Леклер эмоционально отреагировал на неудачу в Зандворте.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал шестое время в квалификации к Гран-при Нидерландов, его напарник Льюис Хэмилтон стал седьмым.
«Очень, очень, очень дерьмовый круг! Боже ты мой, такое разочарование.
Мне жаль – вы заслуживали лучшего. Настоящее дерьмо с моей стороны», – произнес монегаск по радио.
