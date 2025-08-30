Гельмут Марко о 4-м месте Аджара: «Изак не перестает удивлять»

Марко похвалил Аджара после лучшей квалификации в карьере.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко отреагировал на четвертую позицию пилота «Рейсинг Буллз » Изака Аджара по итогам квалификации к Гран-при Нидерландов.

«Аджар не перестает удивлять.

Вчера у Аджара дважды возникали проблемы с силовой установкой, однако он справился с этим. И он показывает результат, когда это действительно нужно», – заявил босс.

