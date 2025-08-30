Гельмут Марко о 4-м месте Аджара: «Изак не перестает удивлять»
Марко похвалил Аджара после лучшей квалификации в карьере.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отреагировал на четвертую позицию пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара по итогам квалификации к Гран-при Нидерландов.
«Аджар не перестает удивлять.
Вчера у Аджара дважды возникали проблемы с силовой установкой, однако он справился с этим. И он показывает результат, когда это действительно нужно», – заявил босс.
Аджар провел лучшую квалификацию в карьере, став 4-м в Нидерландах
Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
