Аджар провел лучшую квалификацию в карьере, став 4-м в Нидерландах
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар впервые начнет гонку «Формулы-1» со второго ряда.
В квалификации к Гран-при Нидерландов новичок чемпионата показал четвертое время, уступив лишь гонщикам «Макларена» Оскару Пиастри и Ландо Норрису, а также лидеру «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Ранее лучшей стартовой позицией француза была пятая на Гран-при Монако. Тогда Изак квалифицировался шестым и отыграл одно место из-за штрафа пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
Лучший результат Аджара по итогам Гран-при – шестая позиция в той же гонке в Монте-Карло.
Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости