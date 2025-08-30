Аджар провел лучшую квалификацию в карьере, став 4-м в Нидерландах

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар впервые начнет гонку «Формулы-1» со второго ряда.

В квалификации к Гран-при Нидерландов новичок чемпионата показал четвертое время, уступив лишь гонщикам «Макларена » Оскару Пиастри и Ландо Норрису , а также лидеру «Ред Булл » Максу Ферстаппену .

Ранее лучшей стартовой позицией француза была пятая на Гран-при Монако . Тогда Изак квалифицировался шестым и отыграл одно место из-за штрафа пилота «Феррари » Льюиса Хэмилтона .

Лучший результат Аджара по итогам Гран-при – шестая позиция в той же гонке в Монте-Карло.

