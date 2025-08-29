Флавио Бриаторе: «Альпин» помогла Боттасу подписать контракт с «Кадиллаком». У Валттери большой опыт, но я ищу что-то другое»
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал подписание контракта между резервным пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом и новой командой «Формулы-1» «Кадиллак». Пресса сообщала, что финн отказал «Альпин».
«Я общался со многими людьми. С Боттасом тоже. Кроме того, мы разговаривали с Тото [Вольффом], но обсуждения выступлений Боттаса за «Альпин» не было.
Считаю, «Альпин» немного помогла Боттасу подписать контракт с «Кадиллаком». Мы сделали маркетинговую работу.
Мне нравится Валттери, он супергонщик. И Тото говорит абсолютно так же. Ему не повезло выступать в «Мерседесе» одновременно с Льюисом [Хэмилтоном], когда Льюис был на пике формы.
У нас разные идеи, однако приятно, что Валттери возвращается. Здорово, что возвращается пилот с большим опытом, но я ищу что-то другое», – сообщил Бриаторе.
