Флавио Бриаторе: «Альпин» помогла Боттасу подписать контракт с «Кадиллаком». У Валттери большой опыт, но я ищу что-то другое»

Бриаторе отрицает, что всерьез рассматривал Боттаса.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал подписание контракта между резервным пилотом «Мерседеса » Валттери Боттасом и новой командой «Формулы-1» «Кадиллак». Пресса сообщала, что финн отказал «Альпин».

«Я общался со многими людьми. С Боттасом тоже. Кроме того, мы разговаривали с Тото [Вольффом ], но обсуждения выступлений Боттаса за «Альпин » не было.

Считаю, «Альпин» немного помогла Боттасу подписать контракт с «Кадиллаком». Мы сделали маркетинговую работу.

Мне нравится Валттери, он супергонщик. И Тото говорит абсолютно так же. Ему не повезло выступать в «Мерседесе» одновременно с Льюисом [Хэмилтоном], когда Льюис был на пике формы.

У нас разные идеи, однако приятно, что Валттери возвращается. Здорово, что возвращается пилот с большим опытом, но я ищу что-то другое», – сообщил Бриаторе.

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Жак Вильнев о Пересе и Боттасе: «Опыт не означает, что ты быстрый или классный пилот»