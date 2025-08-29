Жак Вильнев о Пересе и Боттасе: «Опыт не означает, что ты быстрый или классный пилот»
Вильнев поделился мнением о выборе «Кадиллака».
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о том, что Серхио Перес и Валттери Боттас возвращаются на решетку в составе «Кадиллака».
«Для новой команды опыт важен, но есть разный опыт – хороший, плохой.
Опыт не означает, что ты быстрый или классный пилот. Боттас побеждал в паре с Льюисом [Хэмилтоном], очень активно помогал в развитии болида «Мерседеса». В «Заубере» был тяжелый период. Думаю, он просто потерял интерес.
Если взять Боттаса времен «Мерседеса» – отлично, и у него есть имидж. Кроме того, Перес приходит с деньгами», – порассуждал эксперт в эфире Sky Sports на Гран-при Нидерландов.
«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?
