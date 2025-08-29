Ланс Стролл об аварии: «Небольшая блокировка, и я стал пассажиром»
Стролл объяснил столкновение с барьерами в Зандворте.
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл попал в крупную аварию во время второй практики перед Гран-при Нидерландов, в результате чего машина получила существенные повреждения.
«Просто небольшая блокировка, и я стал пассажиром. Такое случается.
По ходу дня мы показывали скорость, так что мы в хорошем положении. Посмотрим, что получится сделать завтра», – прокомментировал Ланс инцидент.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Последние новости