Ланс Стролл об аварии: «Небольшая блокировка, и я стал пассажиром»

Стролл объяснил столкновение с барьерами в Зандворте.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл попал в крупную аварию во время второй практики перед Гран-при Нидерландов, в результате чего машина получила существенные повреждения.

«Просто небольшая блокировка, и я стал пассажиром. Такое случается.

По ходу дня мы показывали скорость, так что мы в хорошем положении. Посмотрим, что получится сделать завтра», – прокомментировал Ланс инцидент.

