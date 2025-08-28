Джеймс Хинчклифф: «Если бы Ферстаппена посадили в «Мерседесе» рядом с Антонелли, карьера Кими бы тут же закончилась»

Ферстаппен мог закончить карьеру Антонелли – считает Хинчклифф.

Бывший гонщик «Индикара» и эксперт F1TV Джеймс Хинчклифф поделился мнением о влиянии Макса Ферстаппена на карьеры гонщиков, которые становятся его напарниками.

Хинчклифф считает, что если бы переход Ферстаппена в «Мерседес» все-таки состоялся, и Макс бы стан напарником Андреа Кими Антонелли , это могло бы закончить карьеру талантливого итальянца.

«Гасли проиграл Максу, и ушел в другую команду, чтобы в итоге стать лидером «Альпин». Албон проиграл Максу, а теперь в «Уильямсе » побеждает Карлоса Сайнса , который в свою очередь более или менее на равных ранее боролся с Шарлем Леклером в «Феррари», и который считается одним из лучших гонщиков «Ф-1».

Так что когда в прессе начали циркулировать все эти слухи о возможном уходе Макса в «Мерседес», я тогда подумал, что Тото Вольфф явно не заботится о будущем Кими Антонелли. Потому что если посадить рядом с ним Макса, карьера Кими тут же закончится. И я не пытаюсь как-то принизить Антонелли. Просто рядом с Ферстаппеном выжить пока не удалось никому», – рассказал Хинчклифф.

