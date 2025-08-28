  • Спортс
2

Джолион Палмер: «Впереди множество неудобных трасс для «Ред Булл», «Зандворт» – лучшая из ближайших»

Палмер предупредил «Ред Булл» о сложностях после летнего перерыва.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер проанализировал этапы, которые ждут «Ред Булл» после августовской паузы.

Сезон возобновится 29-31 августа, когда пройдет Гран-при Нидерландов.

«Думаю, там все должно быть нормально. Не представляю, что получится попасть на поул, как в Сильверстоуне.

Проблема в том, что я вижу в календаре множество неудобных трасс для «Ред Булл» – Монца, Сингапур, Баку, что сыграло свою роль и в прошлом году.

Болид плохо проявляет себя в низкоскоростных поворотах. «Ред Булл» любит быстрые, и «Зандворт» где-то посередине: если плавные переходы, некоторые высокоскоростные повороты, но и более жесткие торможения.

Но, учитывая домашнюю поддержку Макса [Ферстаппена], это лучший трек для команды из ближайших. Я бы ожидал борьбу за подиум, но не считаю, что в этот раз он сможет опередить «Макларен», – произнес Палмер в подкасте F1 Nation.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
