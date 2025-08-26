Боттас выложил свое изображение на серфборде в костюме с флагом США на фоне слухов о «Кадиллаке»

Боттас опубликовал пост с отсылкой к «Кадиллаку».

Резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас намекнул на подписание контракта с новой командой «Формулы-1» «Кадиллак».

Ожидается, что в ближайшее время американцы объявят о контрактах с Боттасом и экс-гонщиком «Ред Булл » Серхио Пересом .

Финн выложил изображение, на котором занимается серфингом в костюме с флагом США.

«Кадиллак» скоро официально объявит о подписании Переса (Autosport)

Перес и Боттас оба отказали «Альпин» в пользу перехода в «Кадиллак» (ESPN F1)

Изображение: соцсети Валттери Боттаса