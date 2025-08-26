Боттас выложил свое изображение на серфборде в костюме с флагом США на фоне слухов о «Кадиллаке»
Боттас опубликовал пост с отсылкой к «Кадиллаку».
Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас намекнул на подписание контракта с новой командой «Формулы-1» «Кадиллак».
Ожидается, что в ближайшее время американцы объявят о контрактах с Боттасом и экс-гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом.
Финн выложил изображение, на котором занимается серфингом в костюме с флагом США.
«Кадиллак» скоро официально объявит о подписании Переса (Autosport)
Перес и Боттас оба отказали «Альпин» в пользу перехода в «Кадиллак» (ESPN F1)
Изображение: соцсети Валттери Боттаса
Опубликовал: Михаил Ширяев
