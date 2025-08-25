«Кадиллак» скоро официально объявит о подписании Переса (Autosport)
«Кадиллак» готовится подтвердить подписание Переса.
Американская команда «Кадиллак» должна в ближайшее время официально объявить о переходе Серхио Переса.
Как сообщает Autosport, после объявления и подписания контракта Перес сможет немедленно приступить к работе и включиться в подготовку к сезону-2026. Контракт с Персом будет рассчитан на несколько лет.
Напарником Переса в «Кадиллаке» станет Валттери Боттас – переход финна будет оформлен несколько позже, поскольку он должен доработать контракт в статусе резервного пилота «Мерседеса».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
