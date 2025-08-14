  • Спортс
  • Владимир Башмаков: «Касательно слухов о Сардженте в «Кадиллаке». А почему нет? Логан хороший пилот»
3

Владимир Башмаков: «Касательно слухов о Сардженте в «Кадиллаке». А почему нет? Логан хороший пилот»

Башмаков допустил сенсационное возвращение Сарджента в «Ф-1».

Комментатор Владимир Башмаков высказался о потенциальном переходе экс-пилота «Уильямса» Логана Сарджента в новую команду «Формулы-1» – «Кадиллак».

Американец выступал в чемпионате в 2023 и 2024 годах и был уволен из «Уильямса» по ходу сезона. В начале 2025-го Логан приостановил гоночную карьеру, а также отказался от выступлений в Европейской серии «Ле-Ман».

На днях стало известно, что Сарджент присоединился к компании OGMM, которая занимается менеджментом гонщиков, и, вероятно, возобновляет карьеру.

«Касательно слухов о Сардженте в «Кадиллаке». А почему нет?

На самом деле Логан хороший пилот. Просто ему явно не зашел «Уильямс», либо в целом машина «Ф-1» текущего поколения. Такое бывает. Например, в молодежках Максу Ферстаппену совершенно не зашла «Формула-Рено» 2.0, и отчасти по этой причине, отчасти по причине другого распределения бюджета он сразу пошел в Евро «Ф-3», – написал Башмаков.

Перес и «Кадиллак» согласовали контракт на сезон-2026 (PlanetF1)

«Астон Мартин» и «Кадиллак» интересовались Расселлом (Sky Sports)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Владимира Башмакова
Формула Рено
возможные переходы
Кадиллак
logoФормула-3
logoУильямс
Логан Сарджент
Владимир Башмаков
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
