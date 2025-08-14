  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хорнер формально исключен из руководства «Ред Булл». Кристиан числился директором трех организаций после увольнения
1

Хорнер формально исключен из руководства «Ред Булл». Кристиан числился директором трех организаций после увольнения

«Ред Булл» окончательно расстался с Хорнером.

Компания «Ред Булл» приняла решение уволить бессменного руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера, однако британец продолжал числиться директором трех гоночных организаций: Red Bull Technology, Red Bull Racing и Red Bull Powertrains.

Теперь же Хорнера формально исключили из руководства, следует из реестра компаний Великобритании.

Место директора гоночной команды занял Штефан Зальцер, глобальный директор «Ред Булл» по управлению персоналом.

«Ред Булл» заплатит бывшему боссу в «Ф-1» $67 млн за увольнение – почему так много?

Ферстаппен остается в «Ред Булл» минимум на сезон. А что говорили эксперты?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экклстоун о попытке провести Гран-при СССР: «Хотел, чтобы болиды «Ф-1» проезжали через Красную площадь. Россия была важной частью мира»
433 минуты назад
Том Коронель: «Лишь «Феррари» способна выкупить контракт Ферстаппена, но туда переходят, чтобы поставить галочку»
2сегодня, 12:42
«Макларен» выставит на аукцион будущие болиды «Ф-1», «Индикара» и WEC в конце 2025 года
9сегодня, 10:55
Владимир Башмаков: «Касательно слухов о Сардженте в «Кадиллаке». А почему нет? Логан хороший пилот»
7сегодня, 10:18
Питер Уиндзор: «Алонсо выигрывал бы каждый Гран-при, если бы все выступали на поврежденных машинах»
9сегодня, 09:36
Николас Томбасис: «Не считаю, что в 2026-м у одного моториста будет существенное преимущество, как в 2014-м»
сегодня, 09:10
Эндрю Шовлин о трудностях Антонелли: «Во многом это проблема команды, «Мерседес» должен помочь Кими»
1сегодня, 08:31
Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл должен уволить Ланса, если хочет завоевать титул. Проигрыш Алонсо 0:27 в квалификациях говорит сам за себя»
37вчера, 17:49
Пиастри – лучший гонщик 1-й половины сезона по версии The Athletic, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 4-й, Хэмилтон не попал в топ-10
7вчера, 17:17
Берни Экклстоун: «Не уверен, что приглашение Хэмилтона – верное решение «Феррари», Льюис ведет политические игры»
5вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
11 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото