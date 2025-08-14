Хорнер формально исключен из руководства «Ред Булл». Кристиан числился директором трех организаций после увольнения

«Ред Булл» окончательно расстался с Хорнером.

Компания «Ред Булл» приняла решение уволить бессменного руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера , однако британец продолжал числиться директором трех гоночных организаций: Red Bull Technology, Red Bull Racing и Red Bull Powertrains.

Теперь же Хорнера формально исключили из руководства, следует из реестра компаний Великобритании.

Место директора гоночной команды занял Штефан Зальцер, глобальный директор «Ред Булл» по управлению персоналом.

«Ред Булл» заплатит бывшему боссу в «Ф-1» $67 млн за увольнение – почему так много?

Ферстаппен остается в «Ред Булл» минимум на сезон. А что говорили эксперты?