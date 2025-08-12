Андреа Стелла: «Ферстаппен найдет способ сражаться за победы во второй половине сезона»
В «Макларене» допускают новые победы Ферстаппена.
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла не согласился с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, который заявил, что больше не сможет выигрывать гонки в 2025 году.
«Считаю, «Феррари» будет претендентом на победы в оставшейся части сезона. На каждом этапе второй половины сезона нам предстоит иметь дело с «Феррари», с «Мерседесом».
Макс оказался в некотором роде вне игры [на Гран-при Венгрии], но, уверен, и он найдет способ сражаться за победы», – сообщил Стелла.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
