  • Андреа Стелла: «Ферстаппен найдет способ сражаться за победы во второй половине сезона»
Андреа Стелла: «Ферстаппен найдет способ сражаться за победы во второй половине сезона»

В «Макларене» допускают новые победы Ферстаппена.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла не согласился с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, который заявил, что больше не сможет выигрывать гонки в 2025 году.

«Считаю, «Феррари» будет претендентом на победы в оставшейся части сезона. На каждом этапе второй половины сезона нам предстоит иметь дело с «Феррари», с «Мерседесом».

Макс оказался в некотором роде вне игры [на Гран-при Венгрии], но, уверен, и он найдет способ сражаться за победы», – сообщил Стелла.

Макс Ферстаппен больше не ждет побед в этом сезоне: «В данный момент – нет»

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Гран-при Венгрии
