  • Джордж Расселл о борьбе за безопасность: «Аварии Монгера и Юбера – невыносимое зрелище. Картинка с Грожаном до сих пор в голове – все мое зеркало занял огонь»
Джордж Расселл о борьбе за безопасность: «Аварии Монгера и Юбера – невыносимое зрелище. Картинка с Грожаном до сих пор в голове – все мое зеркало занял огонь»

Расселл объяснил, почему привлекает внимание к безопасности.

Гонщик «Мерседеса» и директор Ассоциации гонщиков Гран-при Джордж Расселл сообщил, что страшные аварии с участием знакомых побудили его высказываться активнее.

«Я не стремлюсь оставить какое бы то ни было наследие. Намерения всегда были другими. Я просто хочу высказываться, если есть возможность что-то улучшить, особенно если речь о безопасности трасс и болидов.

В 2012 году я был напарником Билли Монгера [которому ампутировали ноги после аварии в британской «Формуле-4» в 2017-м], у нас были теплые отношения. Я видел ту аварию в прямом эфире, а затем видел [смертельную] аварию Антуана [Юбера в «Формуле-2» в 2019-м] в прямом эфире. Невыносимое зрелище.

Когда подобное случается с людьми, которых ты так хорошо знаешь, а у тебя есть идеи, как улучшить безопасность или предотвращать такие вещи, естественно, ты хочешь поделиться.

Опять же, авария Ромена Грожана [на Гран-при Бахрейна-2020]. Я ее видел. Он ехал впереди, и я его обогнал. Эта картинка до сих пор у меня в голове. Я посмотрел в зеркало и увидел лишь пламя. Все зеркало занял огонь.

Такое может случиться с каждым. Это может произойти с величайшим пилотом в мире. С такой опасностью мы сталкиваемся. Пожалуй, поэтому я хотел большего вовлечения», – заявил британец.

Грожан чуть не сгорел в болиде «Ф-1» 1,5 года назад. Ожоги и боль не прошли до сих пор – нужны особые упражнения для сохранения чувствительности

Леклера в гонки привел пилот-вдохновитель Академии «Феррари». Он погиб из-за аварии в Гран-при, Шарль мечтает о титуле «Ф-1» в его честь

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
