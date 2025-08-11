Оливер Бермэн о любимом фильме: «Формула-1». Из сериалов пересматриваю «Форс-мажоры» в третий раз, очень понравились «Во все тяжкие» и «Побег»
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн ответил на вопросы сайта «Формулы-1» о киноискусстве.
– Какой у тебя любимый фильм, а также сериал за все время? Могу представить, у тебя есть возможность что-то посмотреть во время полетов…
– Точно, я много чего смотрю. Любимый фильм? «Формула-1».
– Очень хорошо, очень хорошо…
– Я бы сказал, мне очень нравится «Лучший стрелок», «Побег из Шоушенка» – тоже отличное кино. Прямо сейчас не могу вспомнить больше.
[Из сериалов] в данный момент пересматриваю «Форс-мажоры», наверное, в третий раз. Также мне очень понравились «Во все тяжкие» и «Побег». Все три – прекрасные сериалы.
Наталья Фабричнова о фильме «Формула-1»: «Сценарий будто написан нейросетью. Тупые диалоги, все резко, дерзко, глупо. Когда я смотрела, мне было стыдно»
Я сходил на фильм «Ф-1» с Питтом: это аттракцион для кинотеатров. И самое реальное кино о Гран-при