Оливер Бермэн о любимом фильме: «Формула-1». Из сериалов пересматриваю «Форс-мажоры» в третий раз, очень понравились «Во все тяжкие» и «Побег»

Бермэн остался под впечатлением от нового фильма о гонках с Брэдом Питтом.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн ответил на вопросы сайта «Формулы-1» о киноискусстве.

– Какой у тебя любимый фильм, а также сериал за все время? Могу представить, у тебя есть возможность что-то посмотреть во время полетов…

– Точно, я много чего смотрю. Любимый фильм? «Формула-1».

– Очень хорошо, очень хорошо…

– Я бы сказал, мне очень нравится «Лучший стрелок», «Побег из Шоушенка» – тоже отличное кино. Прямо сейчас не могу вспомнить больше.

[Из сериалов] в данный момент пересматриваю «Форс-мажоры», наверное, в третий раз. Также мне очень понравились «Во все тяжкие» и «Побег». Все три – прекрасные сериалы.

