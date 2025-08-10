Алекс Албон: «Ферстаппена неправильно воспринимают чаще всех других пилотов «Ф-1»

Албон порассуждал о восприятии Ферстаппена среди фанатов.

Гонщик «Уильямса » Алекс Албон , выступавший за «Ред Булл » с Максом Ферстаппеном , поделился мнением о четырехкратном чемпионе.

«Думаю, Макса неправильно воспринимают чаще всех других пилотов на решетке.

Может, потому что он не любит такого рода вещи (интервью, публичные выступления – Спортс’’). Я не виню его за это», – с улыбкой сказал Албон.

Йос Ферстаппен: «Макса неправильно воспринимают многие, особенно англичане – считают его каким-то придурком»

Габриэл Бортолето: «Люди не видят, какой Ферстаппен прекрасный человек, какое у него большое сердце»