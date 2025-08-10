Алекс Албон: «Ферстаппена неправильно воспринимают чаще всех других пилотов «Ф-1»
Албон порассуждал о восприятии Ферстаппена среди фанатов.
Гонщик «Уильямса» Алекс Албон, выступавший за «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном, поделился мнением о четырехкратном чемпионе.
«Думаю, Макса неправильно воспринимают чаще всех других пилотов на решетке.
Может, потому что он не любит такого рода вещи (интервью, публичные выступления – Спортс’’). Я не виню его за это», – с улыбкой сказал Албон.
Йос Ферстаппен: «Макса неправильно воспринимают многие, особенно англичане – считают его каким-то придурком»
Габриэл Бортолето: «Люди не видят, какой Ферстаппен прекрасный человек, какое у него большое сердце»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал команды «Ред Булл»
