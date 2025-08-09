«Макларен» показал трофеи в 2025-м: «Посчитаем?»
Чемпионы «Ф-1» выложили фото с призами, заработанными в 2025 году.
«Посчитаем трофеи?» – подписал «Макларен» с кубками в нынешнем сезоне.
Британская команда получила 11 наград как конструктор после побед, гонщики Оскар Пиастри и Ландо Норрис заработали 11 медалей ФИА за выигранные гонки, 24 трофея за призовые места и 8 мини-шин «Пирелли» за поулы.
Опубликовал: Михаил Ширяев
