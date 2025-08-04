Лео Туррини: «Восемь побед совершенно не соответствуют классу Леклера»

Туррини убежден, что Леклер заслуживает большего в «Ф-1».

Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о статистике пилота «Феррари» Шарля Леклера , который выиграл квалификацию к Гран-при Венгрии и стал четвертым в гонке.

«Очередной поул Карлетто, очередное поражение «Феррари». Обратите внимание на числа: из 27 поулов Леклер реализовал лишь пять. Доля поулов без побед превышает 80 процентов, он на третьем месте по данному показателю после моего друга Рене Арну и Дэвида Култхарда .

У монегаска Шарля остается восемь побед. Восемь – число, совершенно не соответствующее его классу.

Далее: Леклер одержал лишь одну победу со своих последних 16 поулов (Монако-2024). Более того, он выиграл лишь одну гонку с последних 23 стартов с первого ряда – Монако-2024», – поделился информацией аналитик.

