Лео Туррини: «Восемь побед совершенно не соответствуют классу Леклера»
Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о статистике пилота «Феррари» Шарля Леклера, который выиграл квалификацию к Гран-при Венгрии и стал четвертым в гонке.
«Очередной поул Карлетто, очередное поражение «Феррари». Обратите внимание на числа: из 27 поулов Леклер реализовал лишь пять. Доля поулов без побед превышает 80 процентов, он на третьем месте по данному показателю после моего друга Рене Арну и Дэвида Култхарда.
У монегаска Шарля остается восемь побед. Восемь – число, совершенно не соответствующее его классу.
Далее: Леклер одержал лишь одну победу со своих последних 16 поулов (Монако-2024). Более того, он выиграл лишь одну гонку с последних 23 стартов с первого ряда – Монако-2024», – поделился информацией аналитик.
