Оскар Пиастри: «Даже если бы в моем распоряжении было еще несколько кругов, я не уверен, что результат гонки бы изменился»

Пиастри сомневается, что смог бы обогнать Норриса.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Венгрии, отметив, что решающую роль в определении результата сыграла стратегия.

По мнению Пиастри, даже если бы гонка продлилась еще несколько кругов, он бы вряд ли смог обогнать Ландо Норриса на треке, несмотря на преимущество в свежести шин.

«Всегда неприятно проигрывать гонку с таким минимальным отрывом – но да, я уверен, что со стороны заезд получился зрелищным. Из кокпита гонка тоже казалась захватывающей и напряженной. Так что да, с учетом всех обстоятельств, хорошая гонка.

Хотя, когда ты оказываешься на стороне проигравших, признать это порой сложнее. Мы сделали что могли, и в итоге сумели опередить Шарля Леклера .

Не знаю, что именно случилось с Шарлем на последнем отрезке гонки, но…да, пожалуй, оглядываясь назад нам стоит задуматься, все ли мы правильно сделали с точки зрения стратегии. Хотя задним числом рассуждать всегда проще.

И я понимал, что мне в любом случае будет очень трудно. Потому что одно дело – вплотную подобраться к сопернику сзади, и совсем другое – совершить обгон на трассе. Я знал, что находясь в чистом воздухе быстро сокращаю отставание от Ландо, но как только я догнал его, я понял, что держаться в непосредственной близости от его болида мне очень трудно.

Даже если бы в моем распоряжении было еще несколько кругов, я не уверен, что результат гонки бы изменился. Но я хотя бы попытался», – рассказал Пиастри.

