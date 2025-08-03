Фернандо Алонсо о 6-м месте Бортолето: «Если бы он был англичанином, то оказался бы на первой странице всех газет»

Алонсо восхитился Бортолето и сделал упор на его национальности .

Пилот «Астон Мартин » прокомментировал финиш своего протеже Габриэла Бортолето на 6-м месте на Гран-при Венгрии.

«Он лучший новичок поколения. Если бы он был англичанином или что-то вроде того и финишировал шестым за «Заубер», то оказался бы на первой странице всех газет», – отметил Алонсо.

Отдельно он высказался о собственной гонке:

«Я определенно доволен. Пятая позиция – это мой лучший результат в этом году. Это же лучший результат для команды – мы заработали 16 очков (Стролл финишировал 7-м – Спортс”) перед летним перерывом. Это хорошо».

В этот момент Алонсо заметил проходившего рядом Бортолето и громко произнес:

«Мы были намного быстрее «Заубера ».

