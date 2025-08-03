  • Спортс
  • Тото Вольфф: «В следующем году Хэмилтону точно не стоит никуда уходить из «Формулы-1»
Тото Вольфф: «В следующем году Хэмилтону точно не стоит никуда уходить из «Формулы-1»

Вольфф высказался в поддержку Хэмилтона.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поддержал Льюиса Хэмилтона, который крайне неудачно провел Гран-при Венгрии.

После слабого выступления в квалификации Хэмилтон на эмоциях заявил журналистам, что сам виноват в таких результатах и что «Феррари» стоит подыскать другого гонщика ему на замену.

«Таков уж Льюис, он всегда искренне выражает свои эмоции. Он сказал то, что думал в тот момент, когда ему задали этот вопрос. Льюис был подавлен и жестко высказался по отношению к себе.

В прошлом у нас [в «Мерседесе»] тоже случались такие моменты, когда Льюис чувствовал, что не оправдывает собственных ожиданий. Он всегда был эмоционально открыт, с самого детства. И он будет корить себя за неудачи.

Однако Льюис все равно является одним из величайших гонщиков в истории «Ф-1» и всегда будет оставаться таковым. И этого ничто не изменит – ни один Гран-при, который пошел не по плану.

У Льюиса в «Ф-1» еще остались незаконченные дела. Точно так же на него влияли и ситуации, когда он выступал ниже своих ожиданий в составе «Мерседеса». Льюис никогда не был в полной мере доволен болидами с граунд-эффектом. Возможно, это связанно с особенностями его стиля пилотажа.

В любом случае, в следующем году ему не стоит никуда уходить из «Формулы-1». Чемпионат перейдет на совершенно новые болиды, которыми нужно будет совсем по-другому управлять. Появятся новые двигатели, ресурсами которых тоже нужно будет пользоваться с умом, распределяя расход энергии. Надеюсь, Льюис проведет в чемпионате еще много лет, и следующий сезон будет важен.

Может ли Льюис выиграть восьмой титул? Если в его распоряжении будет машина, в которой он будет уверен, и которая будет работать так, как ему хочется – тогда да. Если же машина не будет давать ему этих ощущений – как было в последние годы в «Мерседесе», и как, судя по всему, сейчас происходит в «Феррари», – тогда нет. Но есть ли у Хэмилтона все еще необходимые для титула качества? Да, определенно», – рассказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при Венгрии: «Макларены» рубились до финиша, Леклер отвалился из топ-3

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
