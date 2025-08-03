Оскар Пиастри о стратегии: «Два пит-стопа с гонкой в грязном воздухе и два пит-стопа с гонкой в чистом воздухе – это совершенно разные вещи»

Пиастри оценил влияние стратегии на результат гонки в Венгрии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Венгрии, поделившись мнением о том, насколько сильно выбор в пользу двух пит-стопом, против одного у Норриса , повлиял на конечный результат заезда.

«Перед началом гонки мы считали, что стратегия с двумя пит-стопами будет наилучшим вариантом. И на чистой трассе, с точки зрения темпа, потенциально она такой и была.

Только вот два пит-стопа с гонкой в грязном воздухе и два пит-стопа с гонкой в чистом воздухе – это совершенно разные вещи. Да, сейчас, уже после гонки, легко говорить о том, что лучшим был вариант с одним пит-стопом. Но еще буквально одна секунда разницы – и ответ стал бы совсем другим.

Да, некоторые вещи нам предстоит проанализировать вместе с командой, но в целом мы хорошо провели гонку. У нас был отличный темп. Я в целом хорошо провожу гонки в этом сезоне и нас в любом случае ждет очень плотная борьба за победу в чемпионате до самого конца сезона», – рассказал Пиастри.

