  • Габриэл Бортолето: «С нетерпением жду борьбы с хорошим другом Ферстаппеном»
2

Габриэл Бортолето: «С нетерпением жду борьбы с хорошим другом Ферстаппеном»

Бортолето поделился мыслями о сражении с Ферстаппеном.

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето начнет Гран-при Венгрии седьмым, лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен – восьмым.

«Макса всегда тяжело сдержать. Если он захочет провести обгон, будет большая битва, безусловно. Не знаю, какой будет его машина в гоночных условиях. Мы оказались достаточно сильны, но все может поменяться.

Конечно, я с нетерпением жду борьбы с ним, ведь он мой хороший друг. В последнее время я многому у него научился – может, у нас будут классные обгоны», – сообщил Габриэл.

«Антонелли и Бермэн – гонщики «А» класса. Бортолето – гонщик «Б» класса». Гельмут Марко оценил новичков «Формулы-1»

Габриэл Бортолето о «гонщике «Б» класса»: «Марко привел много ложных талантов в «Ф-1». Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с пилотами «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при Венгрии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЗаубер
logoМакс Ферстаппен
logoГабриэл Бортолето
