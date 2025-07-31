Ландо Норрис о целях на Гран-при Венгрии: «Хотелось бы выиграть в каждой стране и на каждой трассе, где мы выступаем»

Норрис надеется на победу в Венгрии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о целях на предстоящий Гран-при Венгрии, а также о том, в каком настроении подходит к летнему перерыву в чемпионате.

«Планы на летний перерыв в чемпионате? «Формула-1 » остается моим главным приоритетом, и я должен сделать все, чтобы подойти ко второй половине сезона в наилучшей форме.

Что до предстоящей гонки, то мне бы хотелось выиграть в каждой стране и на каждой трассе, где мы выступаем. В прошлом я несколько раз уже был близок к победе на «Хунгароринге», а еще здесь одни из лучших трофеев в «Формуле-1». Мне здесь нравится, и мне всегда нравилась эта трасса», – рассказал Норрис.

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