Андреа Кими Антонелли: «Мерседес» возвращается к старой версии подвески – надеюсь, вернутся и приятные ощущения от управления болидом»

Антонелли надеется на прогресс в Венгрии.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии. На последнем этапе перед летним перерывом в чемпионате «Мерседес» будет использовать старую версию задней подвески. Данное решение было принято на совещании по итогам этапа в Спа.

«Во-первых, в этот уик-энд мы возвращаемся к старой версии подвески. И я надеюсь, что с ней вернутся и приятные ощущения от управления болидом. Цель на уик-энд – хорошо провести квалификацию и постараться показать свой лучший пилотаж.

Европейская часть сезона прошла не так, как мне бы хотелось. В прошлый уик-энд я был сильно разочарован, потому что Гран-при снова сложился для меня очень тяжело и мне действительно трудно выбраться из этой полосы неудач.

В эти дни я много думал о своих выступлениях, которые, как мне кажется, были далеко не лучшими. Но в этот уик-энд я решительно настроен вернуть себе лучшую форму», – рассказал Антонелли.

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