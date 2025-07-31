Карлос Сайнс: «Я пришел в «Уильямс» ради сезонов-2026, 2027, 2028, а не результатов в 2025-м»

Сайнс сообщил, что его не смущают неудачи в 2025 году.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс прокомментировал скромные выступления после перехода в британскую команду.

«Считаю, я быстро адаптировался к болиду, но не получалось показать результат. Уже 14-я гонка, и все еще кажется, что улучшений в этом плане нет. Но в какой-то момент результат придет. А пока надо сохранять спокойствие и продолжать трудиться.

Пятое место [в Кубке конструкторов] станет успехом. Это покажет прогресс команды и правильное направление перед сезоном-2026, учитывая все изменения и вложения. Важно набрать ход.

Когда я принял решение [о переходе], «Уильямс» был девятым в Кубке конструкторов, и уверенности в том, что я делаю правильный выбор, было меньше. Сейчас, год спустя, я вполне уверен в решении.

Я пришел сюда ради потенциала сезонов-2026, 2027, 2028, а не результатов в 2025-м. Чем больше времени я провожу в команде, чем лучше выглядит ситуация. Многое нужно улучшить, есть длинный список задач. Но я доволен своим решением», – подчеркнул испанец перед Гран-при Венгрии .

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