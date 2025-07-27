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Андреа Стелла: «Не произошло ничего, что могло бы сыграть против Норриса в борьбе с Пиастри»

В «Макларене» оценили борьбу напарников в Спа.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла призвал не преувеличивать фактор проблем с батареей у Ландо Норриса на старте Гран-при Бельгии, когда Оскар Пиастри прошел напарника в борьбе за лидерство.

«Когда речь заходит об использовании батареи на рестарте, то, как я понимаю, оба пилота столкнулись с неполадками в ее работе. Так что не произошло ничего, что могло бы сыграть против Ландо в борьбе с Оскаром.

Мы все еще проверяем данные, но именно такую изначальную обратную связь я получил. Потому мне кажется, обгон произошел за счет того, что на этой трассе очень трудно сохранить лидерство к пятому повороту.    

Не сказать, что это невозможно, но требуется приличное преимущество при пересечении финишной черты – и это не про сегодняшний случай Ландо.

У него было пару блокировок в первом повороте, а еще небольшая избыточная поворачиваемость в девятом повороте – что стоило ему времени.

Думаю, такое развитие событий, вероятно, лишило нас интересной борьбы в конце гонки. Но ради справедливости стоит отметить, что и Оскар несколько раз терял время в первом повороте.

В таких условиях сложно атаковать. Трудно постоянно пилотировать с учетом ограничений в сцеплении и удерживать болид на гоночной траектории, где максимальный уровень сцепления. Из-за того, что трасса немного влажная, можно запросто потерять контроль над машиной», – отметил Стелла.

Ландо Норрис о старте: «Дело не в батарее, а в слипстриме – фактически невозможно удержать лидерство в этот уик-энд»

Зак Браун: «На старте у Норриса возникла проблема с батареей»
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
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