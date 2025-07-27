Оскар Пиастри о разной тактике с Норрисом: «В итоге комплект «медиума» продержался намного лучше, чем я предполагал»

Пиастри не встретил трудностей в гонке в Спа.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что после обгона Ландо Норриса в борьбе за лидерство в дальнейшем гонка прошла для него достаточно спокойно.

«Я должен был действовать решительно. Как я уже говорил, я хорошо вышел из первого поворота и смог достаточно близко держаться к Ландо в «О’Руж». Было непросто, были о довольно опасные моменты, но в итоге я смог удержаться в плотную к болиду Ландо.

После этого сам обгон получился довольно простым. Я смог выйти вперед еще до зоны торможения. Но вот действия, которые вели к обгону, были довольно рискованными.

Шины «медиум» на моем болиде хорошо работали первые пять кругов. Но затем, когда я увидел, что Ландо на «харде» демонстрирует темп не сильно хуже моего, я немного занервничал, ведь на тот момент до финиша оставалось 25 кругов. Так что мне нужно было действовать осторожно, хотя в итоге комплект «медиума» продержался намного лучше, чем я изначально предполагал. Да, мне пришлось беречь шины и контролировать темп, но ничего особенного в этом не было», – рассказал Пиастри.

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