Оскар Пиастри: «Понимал, что мой лучший шанс выиграть гонку появится на первом круге»

Пиастри отметил ключевой момент в победе в Спа.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Бельгии, признав, что остался очень доволен своим обгоном Ландо Норриса на первом боевом круге заезда – когда гонка дали старт с ходу.

«Я понимал, что мой лучший шанс выиграть гонку появится на первом круге. Я смог хорошо выйти из первого поворота, и при прохождении «О’Руж» постарался как можно меньше сбрасывать скорость.

Остальную часть гонки мы провели очень хорошо. Хотя в конце заезда мне было трудно. Возможно, на последних 5-6 кругах мои шины «медиум» уже работали не лучшим образом. Но в основном мы держали ситуацию под контролем.

Я был сильно разочарован собой вчера, но в итоге оказалось, что старт со второй позиции, возможно, оказался не такой уж плохой идеей.

Вообще я был расстроен тем, что дирекция гонки решила дать старт с ходу – потому что думал, что теряю возможность для обгона. Но, как я уже сказал, я хорошо вышел из первого поворота, сумел удержаться близко к Ландо, и когда при прохождении «О’Руж» нужно было чуть сбросить скорость, я сбросил ее в меньшей степени, чем Ландо, и при этом сумел удержать свою машину в пределах трассы. При подъеме на холм было довольно волнительно, но машина удержалась, а потом мне помог слип-стрим», – рассказал Пиастри.

Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й