Шарль Леклер: «Ферстаппен всю гонку ехал прямо за мной – рад, что смог удержать третье место»

Леклер доволен попаданием на подиум в Спа.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что третье место было максимальным результатом, на который он мог рассчитывать.

«На протяжении всей гонки Макс Ферстаппен находился примерно в двух секундах позади – так что да, было непросто. При этом я понимал, что самым сложным будет первый круг гонки – просто потому, что у нас нет такого уровня прижимной силы, как у «Макларенов» или Макса.

К счастью, трасса достаточно быстро высохла, после чего удавалось демонстрировать неплохой темп. Однако Макс всю гонку ехал прямо за мной, так что я очень рад, что в итоге смог удержать третье место.

Да, напряжение было высоким, особенно с учетом условий на трассе. В какой-то момент я даже сказал [своему гоночному инженеру Боцци] Брайану, чтобы он оставил меня в покое. Хотя понятно, что он просто хотел снабжать меня всей необходимой информацией. Просто иногда мне это нужно, а иногда нет», – рассказал Леклер.

Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й