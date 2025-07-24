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ФИА планирует запретить переходы сотрудников без обязательного отпуска после того, как Мекьес возглавил «Ред Булл» (PlanetF1)

Мгновенный переход Мекьеса в «Ред Булл» привлек внимание ФИА.

«Ред Булл» рискует потерять возможность производить быстрые перестановки между своими двумя командами.

Как сообщает PlanetF1, ФИА обратила внимание на то, что Лоран Мекьес, возглавлявший «Рейсинг Буллз», стал руководителем «Ред Булл» без обязательного отпуска. Федерация планирует запретить подобные переходы и обязать всех сотрудников, меняющих команды, проводить определенное время без работы. Такой пункт должен появиться в регламенте на 2026 год.

В паддоке давно существуют опасения по поводу плотного сотрудничества «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз». Ключевые сотрудники других команд обычно проводят от шести до 12 месяцев в обязательном отпуске, прежде чем начать работу на новом месте. Мгновенные переходы являются исключением для большинства коллективов (так было при трансфере Джонатана Уитли из «Ред Булл» в «Заубер» или Джеймса Воулза из «Мерседеса» в «Уильямс») и правилом для перестановок между «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

У «Ред Булл» сильнейший кризис в истории. Основная причина – устаревшая аэротруба

Ральф Шумахер: «Ферстаппен не обязательно хочет уйти. «Ред Булл» сделал блестящий ход с Мекьесом, у «Форда» все хорошо с мотором, говорят»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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