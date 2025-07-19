Марко согласен, что нужно обыграть «Макларен» в Бельгии ради борьбы за титул: «Ред Булл» надеется на обновления»

Марко объяснил, как Ферстаппен может продолжить сражение за чемпионство.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал собственные заявления о том, что Макс Ферстаппен все еще претендует на пятый титул подряд.

– Давайте обсудим две гонки перед летним перерывом – в Спа и Будапеште. В своей колонке для Speedweek вы написали, что пока не сдаетесь в борьбе за чемпионство Макса Ферстаппена. Почему вы внезапно увидели шансы в сражении с доминирующим «Маклареном»?

– Разыгрываются еще 332 очка, это приличное количество. Надеемся, что обновления, которые мы привезем в Спа и Будапешт, изменят ситуацию.

– Является ли плюсом дополнительный спринт в Спа?

– И да, и нет. С одной стороны, это лишние очки, с другой – не будет двух практик. Мы не можем позволить себе провальную пятницу, чтобы потом искать для болида подходящее рабочее окно. Все необходимо делать как надо с самого начала.

– Если же Макс Ферстаппен не обыграет пилотов «Макларена» в Спа, с борьбой за чемпионство покончено, верно?

– Скорее всего.

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