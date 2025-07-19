Гельмут Марко о Ферстаппене и Вольффе: «Макс может встречаться с кем хочет. «Ред Булл» полагает, что он останется»

Марко не тревожат переговоры Ферстаппена с «Мерседесом».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко ответил на вопросы об увольнении руководителя команды Кристиана Хорнера и предполагаемых встречах Макса Ферстаппена с исполнительным директором «Мерседеса » Тото Вольффом.

– Вы общались с Максом Ферстаппеном по поводу ухода Хорнера?

– Макса проинформировали, больше я ничего не хочу говорить.

– Тогда обсудим Ферстаппена. Какая реальная ситуация с предполагаемой встречей между Максом и боссом «Мерседеса» Тото Вольффом на Ибице?

– Макс может встречаться с кем хочет.

– Это вас не беспокоит?

– У нас действующий контракт [до 2028 года], и мы полагаем, что Макс останется с нами.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?

Рикардо Патрезе: «На месте Вольффа я бы сохранил Расселла и подписал в «Мерседес» Ферстаппена»