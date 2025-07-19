Гельмут Марко о Ферстаппене и Вольффе: «Макс может встречаться с кем хочет. «Ред Булл» полагает, что он останется»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопросы об увольнении руководителя команды Кристиана Хорнера и предполагаемых встречах Макса Ферстаппена с исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом.
– Вы общались с Максом Ферстаппеном по поводу ухода Хорнера?
– Макса проинформировали, больше я ничего не хочу говорить.
– Тогда обсудим Ферстаппена. Какая реальная ситуация с предполагаемой встречей между Максом и боссом «Мерседеса» Тото Вольффом на Ибице?
– Макс может встречаться с кем хочет.
– Это вас не беспокоит?
– У нас действующий контракт [до 2028 года], и мы полагаем, что Макс останется с нами.
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