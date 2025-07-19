Лиам Лоусон: «Абсолютная неправда, что моя уверенность в себе пошатнулась после ухода из «Ред Булл»

Лоусон отрицает, что увольнение из «Ред Булл» стало психологическим ударом.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон высказался о выступлениях за «Ред Булл», где провел лишь два этапа, и возвращении в младший коллектив.

«Хотел бы прояснить одну вещь: между первой парой гонок и Японией, когда произошла перестановка, для меня ничего не поменялось с психологической точки зрения.

Широко обсуждалось, что моя уверенность в себе пошатнулась и тому подобное – это абсолютная неправда. Мои ощущения остались неизменными с начала года.

Я провел две гонки на трассах, где никогда не бывал – дело не в уверенности. Может, если бы я оставался на таком уровне шесть месяцев, показывал такие результаты, то чувствовал бы себя иначе – может, уверенность в себе пошатнулась бы.

Я прекрасно понимал, что показываю недостаточно хорошие результаты, однако был сосредоточен на том, чтобы прибавить, исправить ошибки и сделать выводы. Таким же был мой настрой с момента прихода в «Ф-1».

Это главное в такой команде, с такой машиной. Требуется время, чтобы освоиться и адаптироваться. У меня толком не было тестов из-за проблем, возникли сложности в практике в Мельбурне… Все шло не так уж гладко. Необходимо было время, которое мне не предоставили.

Моя уверенность в себе не поменялась с начала года до нынешнего момента», – подчеркнул новозеландец.

Лоусон близок к сохранению места в «Ф-1» в 2026-м, возможно возвращение в «Ред Булл» (NZ Herald)

Составы «Ф-1»-2026 по версии GPblog: Ферстаппен в «Мерседесе», Расселл – напарник Линдблада, Палоу в «Кадиллаке»