Руководитель «Астон Мартин»: «Ньюи располагает 10 вещей там, где обычно помещается одна. Модель болида-2026 меняется быстрее, чем когда-либо»

Коуэлл высказался об уникальной работе с Ньюи в «Астон Мартин».

Руководитель «Астон Мартин » Энди Коуэлл сообщил, как команда поменялась с приходом нового технического босса Эдриана Ньюи .

«Эдриан – потрясающая личность. У него огромный опыт, но что он по-настоящему любит, так это размышлять о конструкции болида над чертежной доской.

И речь не о какой-то одной детали, а обо всей системе, так что с марта он тратит многие часы над чертежной доской, думая о концепции подвески, монокока, расположении мотора, расположении пилота. Он отважный, креативный и раздвигает границы – в итоге все занимает меньший объем, и вмещается больше компонентов – это вдохновляет инженеров.

Он располагает десять вещей там, где обычно помещается одна, и инженеры смотрят на это как на вызов. Не только инженеры – вся группа людей, которая занимается развитием аэродинамики.

Мы вносим изменения в модель болида 2026 года для аэротрубы быстрее, чем когда-либо. И это действительно впечатляет. Словно 100 людей пробегают 100-метровку меньше, чем за десять секунд, и идеально передают эстафету», – заявил босс.

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